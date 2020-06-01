MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor'da hazırlıklar son sürat
GeriFutbol Denizlispor'da hazırlıklar son sürat
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 14:53,Son Güncelleme:

Denizlispor'da hazırlıklar son sürat

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlispor'da hazırlıklar son sürat
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de koronavirüs pandemisi nedeniyle maçlara verilen arada çalışmalarını sürdüren ve testleri negatif çıkan Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor maçı için geri sayıma geçti.

Ligin 27'nci haftasında 15 Haziran Pazartesi günü 21.45'te başlayacak maçta kırmızı-beyazlılarla deplasmanda karşı karşıyla gelecek Ege ekibinde tüm sakat oyuncular da iyileşti.



Teknik direktör Bülent Uygun, takımın performansından memnun olduğunu dile getirerek, "Oyuncularım büyük bir hırsla maça hazırlanıyor. Bu süreçte sosyal mesafe kurallarına da uyuyoruz. Sivasspor maçıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Koronavirüs öncesi iyi bir konumdaydık ve çıkış yakalamıştık. Zorlu maçlar bizi bekliyor. Ligi en iyi şekilde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Denizlisporda hazırlıklar son sürat

Bundesliga maçları ÜCRETSİZ CANLI YAYINLA Misli.com'da! Oynamak/İzlemek için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle