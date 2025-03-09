Denizlispor'da görülmemiş restleşme: 'Kazanırsak istifa ederim, kazanamazsak kadro dışısın!'

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Başkan Erhan Ergil, istifasını isteyen takım kaptanı Gökhan Süzen’e, “Yarınki (bugün) Kırıkkale maçında başkan sensin. Kazanırsanız kalırsın ve ben istifa ederim. Kazanamazsanız benim başkanlığımda kadro dışı kalırsın” dedi.

TFF 3. Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor’da kaptan Gökhan Süzen, takım arkadaşlarıyla birlikte basın toplantısı düzenleyerek, kulüp başkanı Erhan Ergil ve yönetime isyan etti. Yıllardır devam eden sıkıntıların tahammül edilemez noktaya ulaştığını söyleyen Süzen, “Verilen sözler bir türlü yerine getirilmiyor. Artık maddi destek konusunda bir beklentimiz kalmadı. Manevi anlamda da yalnız bırakıldık” dedi. Başkan Ergil ise Süzen’e tepki göstererek, “Yarın (bugün) oynanacak Kırıkkale maçında başkan Gökhan Süzen’dir. Ben yine de organizasyonu ve maç ödemelerini sağlayacağım. Kazanırsak bu takımın başkanı yine Gökhan Süzen’dir ve istifa edeceğim. Ama kazanamazsak benim başkanlığımda Gökhan Süzen süresiz kadro dışıdır” açıklamasını yaptı.

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