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Futbol
Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 08.12.2020 - 15:35 | Son Güncelleme:

Denizlispor’da golcüler sustu! 10 maçta 3 gol...

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Denizlispor’da golcüler sustu! 10 maçta 3 gol...
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Süper Lig’de sıkıntılı bir periyottan geçen Yukatel Denizlispor, bu sezon forvet oyuncularından istediği verimi alamadı. Ligde en düşük averaja sahip olan takım konumunda olup, haftalardır düşme potasından kurtulamayan yeşil-siyahlılarda geride kalan 10 maçta hücum hattında Hugo Rodallega 2, Muris Mesanovic ise 1 gol atabildi.

Çıktığı 10 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgi alırken rakip filelere 8 gol atabilen Ege ekibi, kalesinde ise 18 gol gördü. Ligde 6 puan toplayabilen yeşil-siyahlılar, düşme potasında sondan ikinci sıradan çıkamadı. Eksi 10’la ligin en kötü averajına sahip olan Denizlispor’da forvet oyuncularının gol yollarındaki etkisizliği dikkat çekti.

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RODALLEGA SUSKUN

Denizlispor’un geçen sezon Trabzonspor’dan büyük umutlarla transfer ettiği, sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Kolombiyalı forvet Hugo Rodallega, oynadığı 10 karşılaşmada 2 gol atarak beklentilerin oldukça uzağında kaldı. Tecrübeli forvet, bu sezon yalnız Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarında fileleri havalandırdı.

YENİ TRANSFERLER ETKİSİZ KALDI

Yeşil-siyahlıların yeni transferleri de gol yollarında etkili olamadı. Bosnalı forvet Muris Mesanovic, takımıyla birlikte çıktığı 10 maçta 505 dakika süre alarak 1 gol kaydetti. Sezon başında kadroya dahil edilen hücum oyuncularından sağ kanat Mathieu Dossevi ve sol kanat Angelo Sagal da skora katkı yapamadı. Denizlispor’un sezon başında kadrosuna kattığı savunmacı Neven Subotic ise 1 gol attı.

OĞUZ YILMAZ ŞOKU

Denizlispor’un Fenerbahçe’yle oynadığı ve 2-0 kaybettiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Oğuz Yılmaz’dan kötü haber geldi. Yapılan tetkiklerde, sağ el kemiğinde kırık tespit edilen Oğuz Yılmaz’ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

 

Denizlispor’da golcüler sustu 10 maçta 3 gol...

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