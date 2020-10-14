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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 16:09 | Son Güncelleme:

Denizlispor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor! Takımda 3 eksik...

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Denizlispor'da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor! Takımda 3 eksik...
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Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı çift kale maçla tamamladı.

Denizlisporda Rodallega gol orucunda
Denizlispor'da Rodallega gol orucunda

Antrenmana sakatlıkları bulunan Fabiano Leismann, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç katılmadı.

Adalesinde yırtık bulunan Özgür Çek'in ile Sakıb Aytaç'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Denizlispor, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

 

Denizlisporda Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor Takımda 3 eksik...

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