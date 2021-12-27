Denizlispor'da Galatasaray maçı öncesi 7 eksik

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Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki karşılaşma saat 21.00’de başlayacak.



Kupada bu turda da rakibini normal sürede veya eşitlik halinde uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden taraf yoluna devam edecek.

Ligde kötü gidişin ardından kupada dev rakibi önünde moral bulmaya çalışacak Denizlispor’da sakatlıkları süren Ömer Şişmanoğlu, Oğuz, Muğdat Çelik, Mayi, Aissati, Okan ve Stackhowiak forma giyemeyecek.

İki takım son olarak Denizlispor’un Süper Lig’de olduğu geçen sezon karşılaştı. Denizlispor, küme düşmesi kesinleştikten sonra 11 Mayıs’ta rakibiyle evinde oynadığı son maçı 4-1 kaybetti.