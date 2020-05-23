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Futbol
DHA
Haber Giriş: 23.05.2020 - 14:25,Son Güncelleme:

Denizlispor'da futbolculara 4 günlük bayram izni!

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Denizlispor'da futbolculara 4 günlük bayram izni!
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’da futbolculara Ramazan Bayramı nedeniyle 4 günlük izin verildi.

Koronavirüs salgını sebebiyle liglere verilen arada yoğun bir çalışma temposuyla hazırlıklarını sürdüren Yukatel Denizlispor, Ramazan Bayramı öncesindeki son antrenmanı gerçekleştirdi.

Teknik direktör Bülent Uygun, yapılan idmanın ardından futbolculara 4 gün bayram izni verdi. Yeşil-siyahlı ekip, 27 Mayıs Çarşamba günü Haluk Ulusoy Tesislerinde toplanarak çalışmalara yeniden başlayacak.

Bülent Uygun, göreve geldiği günden itibaren antrenman ve maçlarda gösterdikleri yüksek mücadeleden dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu belirtti. Takım olarak ligi iyi bir konumda tamamlamak istediklerini ifade eden deneyimli teknik adam, “Hedeflerimiz için çok çalışmaya ihtiyacımız var. İnananlar, inandıklarını çalışarak, isteyerek ve çok tekrarla başarmışlardır. Çok çalışıp başaracağız" dedi. 

Denizlisporda futbolculara 4 günlük bayram izni

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