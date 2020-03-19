Denizlispor'da futbolcular maça çıkmak istemiyor

Özsaraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Denizlisporlu futbolcuların, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları maç öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle endişelendiğini söyledi.

Yeşil-siyahlı oyuncuların gerekirse deplasmanda oynanacak maça gitmeme kararı almayı bile düşündüğünü anlatan Özsaraç, "Tesislerde gerekli dezenfekte işlemlerini yaptırıyoruz ama oyuncular genel olarak çekiniyor. Bu salgın oyuncuların psikolojisini olumsuz etkiledi. Futbolcular Demir Grup Sivasspor maçına çıkmak istemediklerini bana söyledi. Tüm oyuncularımız koronavirüs nedeniyle ligin ertelenmesini istiyor. Deplasman maçına gitmek istemiyorlar." diye konuştu.

Futbolcuların idman yapmak istemediğine işaret eden Özsaraç, şikayetlerini kendilerine bildirdiklerini ancak onları ikna etmekte zorluk yaşadıklarını sözlerine ekledi.





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