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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 16:05 | Son Güncelleme:

Denizlispor'da Fenerbahçe hazırlıkları! Pas ve taktiksel çalışmalar...

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Denizlispor'da Fenerbahçe hazırlıkları! Pas ve taktiksel çalışmalar...
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Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Kenan Atik yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, üç grup halinde pas çalışması yaptı.

Denizlispor’da Mathieu Dossevi 2 hafta daha yok
Denizlispor’da Mathieu Dossevi 2 hafta daha yok!

Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, taktiksel hazırlıklarla tamamlandı.

Tedavileri devam eden Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek, takımdan ayrı çalıştı.

 

Denizlisporda Fenerbahçe hazırlıkları Pas ve taktiksel çalışmalar...

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