Denizlispor’da çanlar çalıyor! Kayyuma son 3 gün...

Geçen 16 Haziran'da yapılan seçimde transfer yasağı ve borç yükünün fazla olması nedeniyle başkanlık için aday çıkmayan Denizlispor'da mevcut yönetime verilen 2 haftalık süre bu hafta içi sona erecek.

Yönetim belirsizliğine sürüklenen Ege ekibinde görevi bıraktıklarını açıklayan mevcut yönetim geçen süre zarfında yeni bir kongre kararı da almadı.

Kalan 3 günlük süre içerisinde yönetime aday çıkmadığı takdirde Denizlispor kayyuma devredilecek.

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