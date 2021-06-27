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Futbol
Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Denizlispor’da çanlar çalıyor! Kayyuma son 3 gün...

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Denizlispor’da çanlar çalıyor! Kayyuma son 3 gün...

Süper Lig’den 1’inci Lig’e düşüp olağan genel kurulda başkan adayı çıkmayan Denizlispor'da, 1 Temmuz'a kadar yönetime talip olan olmazsa kulüp kayyuma devredilecek.

Geçen 16 Haziran'da yapılan seçimde transfer yasağı ve borç yükünün fazla olması nedeniyle başkanlık için aday çıkmayan Denizlispor'da mevcut yönetime verilen 2 haftalık süre bu hafta içi sona erecek.

Yönetim belirsizliğine sürüklenen Ege ekibinde görevi bıraktıklarını açıklayan mevcut yönetim geçen süre zarfında yeni bir kongre kararı da almadı.

Kalan 3 günlük süre içerisinde yönetime aday çıkmadığı takdirde Denizlispor kayyuma devredilecek.

Denizlispor’da çanlar çalıyor Kayyuma son 3 gün...

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