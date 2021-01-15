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GeriFutbol Denizlispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.01.2021 - 21:25 | Son Güncelleme:

Denizlispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Denizlispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Yukatel Denizlispor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, takımın, Süper Lig'in 19. haftasında pazar günü Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde, teknik heyet ve futbolcular ile tesis çalışanlarına rutin Kovid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanılmış olup, futbolcumuzun takip, izolasyon ve tedavi sürecine, ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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