Denizlispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, takımın, Süper Lig'in 19. haftasında pazar günü Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maç öncesinde, teknik heyet ve futbolcular ile tesis çalışanlarına rutin Kovid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif sonuca rastlanılmış olup, futbolcumuzun takip, izolasyon ve tedavi sürecine, ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.