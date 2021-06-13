Denizlispor’da başkanlık seçimine 3 gün kala hala ortada aday yok!

Yaşanan mali kriz camiayı olumsuz etkilerken, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde 16 Haziran Çarşamba günü yapılacak seçim öncesi kimsenin başkanlığa talip olmaması endişelere yol açtı. Günler öncesinden adaylığını açıklayan eski futbolcu Bahtiyar Yorulmaz, borçların çok olması nedeniyle geri adım atarak, adaylıktan çekildi.



Başkanlık için adı geçenlerden, eski başkan yardımcılarından Yavuz Cinkaya da bu nedenle aday olmayacağını açıkladı. Kadrosunda yalnızca 6 futbolcusu kalan, transfer yasağını kaldırmak için 17,5 milyon TL’ye ihtiyaç duyan Denizlispor’da eski başkan yardımcılarından Taner Atilla’nın adı adaylık için gündeme geldi. Eski başkan Mustafa Üstekin ve kulübün ileri gelenlerinin destek verdiği Atillanın seçimde aday olabileceği ileri sürüldü. Ancak şimdiye kadar hiçbir isim adaylık için yeşil ışık yakmadı.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...