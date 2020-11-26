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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 14:40 | Son Güncelleme:

Denizlispor'da Başakşehir hazırlıkları! Şut çalışması...

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Denizlispor'da Başakşehir hazırlıkları! Şut çalışması...
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Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kulüp antrenörü Kenan Atik yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, şut çalışması yaptı. Yaklaşık 1 saat süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

Denizlisporda Yusuf Şimşek ismi öne çıkıyor
Denizlispor'da Yusuf Şimşek ismi öne çıkıyor!

Yeşil-siyahlı takımın bugün kara yoluyla İstanbul'a giderek kampa gireceği belirtildi.

 

Denizlisporda Başakşehir hazırlıkları Şut çalışması...

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