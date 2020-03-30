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Futbol
DHA
Haber Giriş: 30.03.2020 - 14:48,Son Güncelleme:/

Denizlispor'da Barrow gizlice kulüpten ayrıldı

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Denizlispor'da Barrow gizlice kulüpten ayrıldı
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’da Gambiyalı kanat oyuncusu Modou Barrow’un ailevi sebepler nedeniyle yönetimden izin almadan ülkesine döndüğü öğrenildi.

Daha önce kendisine ödeme yapılmaması nedeniyle iki kez Denizli temsilcisinden ayrılmak isteyen 27 yaşındaki futbolcu, bu kez koronavirüs salgını nedeniyle ülkeyi gizlice terk etti.

Barrow’un bu hareketi sonrası Denizlispor yönetimi de futbolcuyu defterden sildi. Gambliyalı oyuncunun Türkiye’ye dönse bile affedilmeyeceği belirtildi.

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