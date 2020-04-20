MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor'da ara sakatlara yaradı
GeriFutbol Denizlispor'da ara sakatlara yaradı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Deniz TOKAT / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 13:46,Son Güncelleme:

Denizlispor'da ara sakatlara yaradı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlispor'da ara sakatlara yaradı
Abone Olgoogle-news

Denizlispor'da koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle maçların ertelenmesi sakat futbolculara yaradı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle maçların ertelenmesi sakat futbolculara yaradı. Çalışmalarına 27 Nisan Pazartesi günü Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başlayacak yeşil-siyahlılarda 8 futbolcu iyileşti. Kaleci Tolgahan, Recep, Barrow, Bergdich, Mbamba, Ben Youssef, Sacko ve Sackey'in takıma sağlıklı bir şekilde döneceği açıklandı.

Futbolcularının tamamının iyileşmesiyle tam kadro çalışmalara başlayacak yeşil-siyahlılarda pandemi gerekçesiyle izinsiz ülkesine giden Gambiyalı oyuncu Barrow'a ise ağır para cezası verileceği kaydedildi. Henüz ülkesinden dönmeyen oyuncunun Denizli'ye nasıl geleceği merak konusu oldu. Başkan Ali Çetin, Barrow'un dönse dahi kadroya giremeyeceğini açıklamıştı. 

Denizlisporda ara sakatlara yaradı

Belarus Ligi’ne Özel Canlı İddaa kaybına %10’a varan iade Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle