Denizlispor'da Ali Tandoğan: "İçeride mutsuzluk hep vardı"

Rizespor maçı sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada Tandoğan, "Elbette çok üzgünüz. Ama biz en zor anında Denizlispor'un yanında olmaya geldik. Bu formayı ayakta tutmak için buradayım. Düştük ama şerefimizle oynayıp çocuklar sahada elinden geleni yaptılar. Oyuncu grubunu mental olarak toparlamak çok zordu. İçeride o mutsuzluk hep vardı. Biz, onları ayağa kaldırmaya çalışıyorduk. Çok sakatımız vardı. Yokluğun olduğu bir ortamda elimizden gelen buydu. Üzgünüz ama bizden önce üzülmesi gereken insanlar var." dedi.

Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, basın toplantısında ligden düştükleri için üzgün olduklarını belirterek, "Bugün Süper Lig'den düşmemiz kesinleşti. Zamanında Denizlispor ile Süper Lig'e çıkan, şampiyonluk yaşayan, 5 yıl oynayıp takım kaptanlığını yapan bir oyuncu olarak belki de herkesten daha çok üzgünüm. Durum belliydi, biz son ana kadar takımın yanında olmak için Denizlispor formasının, Denizli halkının yanında olmak için buradaydık. Oyuncu grubuma yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle hem psikologluk yaptık hem saha içinde yapmaları gerekenleri defalarca anlattık. Onlar da ellerinden geleni yaptılar. Gücümüz bu kadardı. Bundan daha fazlası olur muydu? Belki başka sebepler oluşsa olabilirdi. Ben oyuncularıma ellerinden geleni yaptıkları için teşekkür ederim. Fazla konuşacak bir şey yok. Üzgünüz. Bundan sonraki durumlara bakacağız." diye konuştu.

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