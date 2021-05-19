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Futbol
Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 19.05.2021 - 13:19 | Son Güncelleme:

Denizlispor’da Ali Tandoğan belirsizliği

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Denizlispor’da Ali Tandoğan belirsizliği

Süper Lig’de küme düşen Yukatel Denizlispor’da sözleşmesi sona eren teknik direktör Ali Tandoğan’ın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Sezon sonuna doğru yeşil-siyahlıların dümenine geçen Tandoğan’ın geleceğinin 31 Mayıs’ta yapılacak olağan genel kurulun ardından netleşeceği belirtildi. Tandoğan’ın ise gönlünün Denizlispor’da kalmaktan yana olduğu vurgulandı.

Denizlispor, Ali Tandoğan yönetiminde çıktığı 7 maçta 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Tandoğan görev süresi boyunca galibiyetle tanışamadı.

Ligde geçirdiği 2 sezonun ardından küme düşen Denizlispor’da oyuncularda da belirsizlik hakim durumda. Yeşil-siyahlı ekipte Hugo Rodallega, Mustafa Yumlu ve Radoslaw Murawski ile yollar ayrıldı.

Yaşanan mali krizler nedeniyle takımdaki birçok oyuncunun da yol ayrımına geldiği ifade edildi.

Denizlispor’da Ali Tandoğan belirsizliği

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