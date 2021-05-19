Denizlispor’da Ali Tandoğan belirsizliği

Sezon sonuna doğru yeşil-siyahlıların dümenine geçen Tandoğan’ın geleceğinin 31 Mayıs’ta yapılacak olağan genel kurulun ardından netleşeceği belirtildi. Tandoğan’ın ise gönlünün Denizlispor’da kalmaktan yana olduğu vurgulandı.



Denizlispor, Ali Tandoğan yönetiminde çıktığı 7 maçta 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Tandoğan görev süresi boyunca galibiyetle tanışamadı.

Ligde geçirdiği 2 sezonun ardından küme düşen Denizlispor’da oyuncularda da belirsizlik hakim durumda. Yeşil-siyahlı ekipte Hugo Rodallega, Mustafa Yumlu ve Radoslaw Murawski ile yollar ayrıldı.

Yaşanan mali krizler nedeniyle takımdaki birçok oyuncunun da yol ayrımına geldiği ifade edildi.

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