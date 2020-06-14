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GeriFutbol Denizlispor’da 3. testler de negatif
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 14.06.2020 - 13:34,Son Güncelleme:

Denizlispor’da 3. testler de negatif

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Denizlispor’da 3. testler de negatif
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Denizlispor’da üçüncü kez yapılan korona virüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

Denizlispor'dan yapılan resmi açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapıldığı kaydedildi.

Kulüp tarafından test sonuçlarının negatif çıktığı açıklanırken, "Yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Covid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

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