Denizlispor’da 3. testler de negatif

Denizlispor'dan yapılan resmi açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapıldığı kaydedildi.

Kulüp tarafından test sonuçlarının negatif çıktığı açıklanırken, "Yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza dün uyguladığımız Covid-19 testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.