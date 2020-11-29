MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor'da 3-0'dan geri dönmenin mutluluğu! "Sırada Fenerbahçe var..."
GeriFutbol Denizlispor'da 3-0'dan geri dönmenin mutluluğu! "Sırada Fenerbahçe var..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 29.11.2020 - 12:44 | Son Güncelleme:

Denizlispor'da 3-0'dan geri dönmenin mutluluğu! "Sırada Fenerbahçe var..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlispor'da 3-0'dan geri dönmenin mutluluğu! "Sırada Fenerbahçe var..."
Abone Olgoogle-news

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya, Medipol Başakşehir karşısında takımın üstün mücadele gösterdiğini belirterek, Süper Lig'in 11. haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçında puanlar alarak çıkışa geçmek istediklerini belirtti.

Cinkaya yaptığı yazılı açıklamada, dün deplasmanda karşılaştıkları Medipol Başakşehir karşısında 3-0 geriye düşmelerine rağmen mücadeleden 3-3 berabere ayrılmalarından dolayı oyuncularını tebrik ettiğini kaydetti.

Başakşehir 3-3 Denizlispor / Maçın özeti ve goller...
Başakşehir 3-3 Denizlispor / Maçın özeti ve goller...

Zor bir deplasmanda 1 puan aldıklarını aktaran Cinkaya, "90. dakikada bile asla vazgeçmeyen, yüreğini ortaya koyarak oynayan bir Denizlispor izledik. Futbolcularımız Denizlispor'a yakışır bir mücadele örneği gösterdi. Şimdi önümüzde önemli bir Fenerbahçe maçı var. Bu maçtan da puanlar alarak çıkışa geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavuz Cinkaya, çarşamba günü bir basın toplantısı düzenleyeceklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Başkanımız Ali Çetin ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte düzenleyeceğimiz basın toplantısında taraftarlarımızın ve kamuoyunun merak ettiği tüm sorulara cevap vereceğiz. Sezona dair gelişmeleri, mali tabloları ve takımımızın gelecek planlamalarını konuşacağız."

 

Denizlisporda 3-0dan geri dönmenin mutluluğu Sırada Fenerbahçe var...

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle