Denizlispor’a sakatlık şoku!

Yeşil-siyahlı ekibin sakatlıklarla başı dertte. Denizlispor’un devre arasında transfer ettiği Onazi, son oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

Onazi’nin yapılan kontrollerinde sağ kasığında yırtık tespit edilirken, tedavisine başlanan futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Horoz'da bir başka sakatlık şoku ise Lopes’den geldi. Geçtiğimiz hafta yapılan antrenmanda sağ ayak bileğinden sakatlanan Lopes’in 1 ay formasından uzak kalacağı kaydedildi.

Trabzonspor'la oynanan kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Tolgahan Acar’ın ise takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.

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