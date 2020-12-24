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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.12.2020 - 14:16 | Son Güncelleme:

Denizlispor'a Pantilimon'dan müjde! Antrenmana katıldı...

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Denizlispor'a Pantilimon'dan müjde! Antrenmana katıldı...
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Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 15. haftasında 27 Aralık Pazar günü evinde MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen oyuncular, rejenerasyon antrenmanı yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koşu ile başladıkları antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Yalçın Koşukavak hızlı başladı İlkleri başarıyor...
Yalçın Koşukavak hızlı başladı! İlkleri başarıyor...

Yeşil-siyahlı ekipte, tedavileri devam eden Neven Subotic, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek özel program dahilinde çalıştı. Tedavisi sona eren Costel Pantilimon ise antrenmana katıldı.

Yukatel Denizlispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Denizlispora Pantilimondan müjde Antrenmana katıldı...

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