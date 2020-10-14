Denizlispor'a milli ara iyi geldi

Milli arada takımdaki uyum sorununu büyük oranda çözdüklerini belirten Çetin, "Milli maç arası bizim için iyi geçti. Hazırlık maçı yaptık, takımdaki uyum sorununu büyük ölçüde çözdük. Kaliteli bir takıma sahibiz. Transfer döneminde istediğimiz takviyeleri yaptık. İnşallah ligde güçlü bir şekilde yürüyüşümüz devam edecek. Tüm gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Denizlispor, ligde bu hafta 19 Ekim Pazartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

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