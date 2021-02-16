Denizlispor'a Gençlerbirliği maçı öncesi müjde! Recep Niyaz...

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, yeşil-siyahlı futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

Tedavileri sona eren Hadi Sacko, Recep Niyaz ve Veton Tusha takımla çalışmalara başladı.

İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Tiago Lopes, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...