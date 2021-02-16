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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.02.2021 - 16:14 | Son Güncelleme:

Denizlispor'a Gençlerbirliği maçı öncesi müjde! Recep Niyaz...

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Denizlispor'a Gençlerbirliği maçı öncesi müjde! Recep Niyaz...
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Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Yukatel Denizlispor, bu müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, yeşil-siyahlı futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

Tedavileri sona eren Hadi Sacko, Recep Niyaz ve Veton Tusha takımla çalışmalara başladı.

İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Tiago Lopes, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek.

 

Denizlispora Gençlerbirliği maçı öncesi müjde Recep Niyaz...

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