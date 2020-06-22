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Futbol
DHA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 15:33,Son Güncelleme:

Denizlispor'a ara yaramadı

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Denizlispor'a ara yaramadı
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Süper Lig'de koronavirüs salgını nedeniyle sezona verilen yaklaşık 3 aylık ara Yukatel Denizlispor'a yaramadı. Pandemi öncesi son 3 maçında 7 puan toplayıp çıkış yakalayan yeşil-siyahlılar dönüşte ise üst üste mağlubiyetler aldı.

Önceki hafta deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a tek golle boyun eğen Yukatel Denizlispor, son olarak da evinde Beşiktaş'a 5-1 yenilerek dağıldı. Oynadığı futbolla da umut vermeyen Denizlispor kendini tehlike çemberine soktu. Üst üste mağlubiyetlerle 31 puanda kalan Ege ekibinin düşme hattıyla arasında sadece 4 puan fark kaldı.

Ligin 28. haftasını 13. sırada tamamlayan Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun'un takıma uyarılarda bulunacağı ifade edildi. Taraftarlar da sosyal medya üzerinden takıma sert eleştiriler yöneltti.

Bu hafta deplasmanda önemli rakiplerinden 15'inci basamaktaki Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek Denizlispor kritik bir sınav verecek. Mutlak puanlara ihtiyacı olan yeşil-siyahlılar kaybettiği takdirde iyice ateş hattına yaklaşacak.

Denizlispor'da kart cezalıları stoper Oğuz ve Zeki'nin yanı sıra tedavileri süren Recep, Onazi ile Sackey forma giyemeyecek.

Denizlispora ara yaramadı

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