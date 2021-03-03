MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor’a 3 müjde! Recep Niyaz, Mustafa Yumlu ve Tusha geri döndü...
GeriFutbol Denizlispor’a 3 müjde! Recep Niyaz, Mustafa Yumlu ve Tusha geri döndü...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2021 - 13:55 | Son Güncelleme:

Denizlispor’a 3 müjde! Recep Niyaz, Mustafa Yumlu ve Tusha geri döndü...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlispor’a 3 müjde! Recep Niyaz, Mustafa Yumlu ve Tusha geri döndü...

Süper Lig’de bu haftayı bay geçiren Yukatel Denizlispor’da sakatlıkları sona eren Recep Niyaz, Mustafa Yumlu ve Veton Tusha takımla birlikte çalışmalara başladı.

Denizlispor, 2 günlük iznin ardında 6 Mart Cumartesi günü sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Sakatlığı atlatan Veton Tusha ile tedavileri sona eren Recep Niyaz ile Mustafa Yumlu antrenmanda yer aldı.

Bu 3 oyuncunun sağlık heyetinin onayının ardından görev verilmesi durumunda Yeni Malatyaspor maçında sahaya çıkabileceği belirtildi.

Denizlispor inancını kaybetmedi
Denizlispor inancını kaybetmedi

Düşme potasından kurtulmak isteyen Denizlispor, Yeni Malatyaspor karşısında hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor.

Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, evlerinde iyi bir sonuç elde etmek istediklerini belirterek "Takımımıza güveniyoruz. Sahada oyuncularımızın sonuna kadar mücadele edeceğine inancımız tam. Yeni Malatyaspor maçından 3 puan kazanmak istiyoruz" dedi.

 

Denizlispor’a 3 müjde Recep Niyaz, Mustafa Yumlu ve Tusha geri döndü...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi