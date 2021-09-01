Denizlispor yeniden kongreye gidiyor

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kısa süre önce kongreden çıktıklarını hatırlatan Uz, yönetimde istifaların olduğunu, buna da saygı gösterdiklerini dile getirdi.



Uz, "Yönetim kurulundaki istifa sürecinin ardından yeni bir kongre kararı aldık. Daha güçlü bir ekip, yapı ve planlama yapmak istiyoruz. Biz yönetim kurulu olarak tekrar adayız. Kimsenin endişesi olmasın. Aday da çıkabilir, saygı duymak gerekiyor. Bizden iyi bir aday çıkarsa, kendilerini destekleriz." ifadelerini kullandı.



Yönetime geldiklerinde ligde kalmayı hedef olarak koyduklarını aktaran Uz, şu ana kadar 16 futbolcuyu transfer ettiklerini aktarırken, şöyle konuştu:



"Ne olursa olsun kongreden önce bu transferleri yapmamız gerekiyordu. Aksi halde yasağı kaldıramayacak ve transfer yapamayacaktık. En az 2'şer yıllık sözleşme imzaladık. Bundan sonra biz iki yıl transfer yapamasak bile elimizdeki mevcut futbolcular ile devam edeceğiz. Transfer edilen 16 futbolcunun bedeli 16 milyon lirayı geçmedi. Çok büyük paralar vermedik. 5 bin avro için pazarlık yaptık. Denizlispor çok büyük bir camia ve burada oynamak isteyen çok büyük futbolcular var. Bu takımın en iyisini yapacağına inanıyorum. İnşallah bu ligde kalacağız. Şampiyon olmak da isteriz. Takımımızı elimizden geldiğince iyi kurmaya çalıştık. Transferlerimiz bitmiştir. Takımımız gümbür gümbür sahaya çıkacaktır. Sponsorluklar, reklam gelirleri ve borçlarımızla alakalı projelerimiz var."



Denizli Atatürk Stadı'ndaki çalışmaların devam ettiğini de hatırlatan Uz, üç haftalık süreçte zeminin baştan aşağı yenileneceğini, Adanaspor maçıyla seyirciyle buluşacaklarını sözlerine ekledi.



Öte yandan, Denizlispor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nun 17 Eylül'de Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 19.00'da yapılacağı duyuruldu.

Hemen Misli.com'a üye ol, ilk 100 TL'lik kuponuna 100 TL hediye! Yeni üyelere özel...