Denizlispor Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü yiyen takım Yeni Malatyaspor ancak şu ana kadar hiçbir takım bu şekilde Denizlispor'dan daha az gol kaydedemedi.

2020/21 Süper Lig sezonunda attığı gollerin en büyük bölümünü ikinci yarıların ilk 15 dakikalık bölümünde kaydeden takım Yeni Malatyaspor. Denizlispor'un Yeni Malatyaspor'a attığı üç Süper Lig golünün ikisinde Hugo Rodallega'nın doğrudan katkısı var. Hugo Rodallega bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran Denizlispor oyuncusu konumunda. Yeni Malatyaspor forması giyen Umut Bulut, Süper Lig kariyerindeki son hat-trick'i Trabzonspor forması giydiği dönemde Denizlispor karşısında yaptı. Adem Büyük, Yeni Malatyaspor formasıyla bir Süper Lig sezonunda daha fazla gol atan iki oyuncu olan Adis Jahovic ve Khalid Boutaib'i yakalamak için sahaya çıkıyor.

DENİZLİSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Denizlispor Yeni Malatyaspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.