Denizlispor Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Denizlispor Yeni Malatyaspor maçı ile iki takım Süper Lig'de karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde dikkat çeken istatistikler bulunuyor. Yeni Malatyaspor ile oynadığı üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Denizlispor, evindeki tek karşılaşmada rakibini gol yemeden mağlup etmeyi başardı. Denizlispor'a konuk olduğu üç lig maçında da galip gelemeyen Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmalarda sadece bir gol atabildi. Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçında 7 puan toplayan Denizlispor, sezonun ilk 10 iç saha karşılaşmasında sadece 5 puan alabilmişti. Son dört deplasman maçını kaybetmeyen ve son üç karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Yeni Malatyaspor'un, Süper Lig tarihinde üst üste dört beraberlik aldığı bir deplasman serisi bulunmuyor. Peki Denizlispor Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü yiyen takım Yeni Malatyaspor ancak şu ana kadar hiçbir takım bu şekilde Denizlispor'dan daha az gol kaydedemedi.
2020/21 Süper Lig sezonunda attığı gollerin en büyük bölümünü ikinci yarıların ilk 15 dakikalık bölümünde kaydeden takım Yeni Malatyaspor. Denizlispor'un Yeni Malatyaspor'a attığı üç Süper Lig golünün ikisinde Hugo Rodallega'nın doğrudan katkısı var. Hugo Rodallega bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran Denizlispor oyuncusu konumunda. Yeni Malatyaspor forması giyen Umut Bulut, Süper Lig kariyerindeki son hat-trick'i Trabzonspor forması giydiği dönemde Denizlispor karşısında yaptı. Adem Büyük, Yeni Malatyaspor formasıyla bir Süper Lig sezonunda daha fazla gol atan iki oyuncu olan Adis Jahovic ve Khalid Boutaib'i yakalamak için sahaya çıkıyor.
DENİZLİSPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Denizlispor Yeni Malatyaspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.