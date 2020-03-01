Süper Lig 24. hafta mücadelesinde Denizlispor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Koray Gençerler düdük çalacak. Gençlerler'in yardımcılıklarını Serkan Ok ile Bilal Gölen üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adem Sarıtaş.

Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Saat 13.30'dan itibaren beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.

Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri

Denizlispor: Stachowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Ben Youssef, Özgür Çek, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Hugo Rodallega.

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Özer Özdemir, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Walter, Fofana, Umut Bulut.

Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçına dair bilinmesi gerekenler

- Ev sahibi takımda Marc Kibong Mbamba, Tiago Lopes, misafir takımda ise Eren Tozlu sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

- Son 10 yılda, Bülent Uygun ile Kemal Özdeş 1 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçta Kemal Özdeş yönetimindeki takım galibiyete ulaşan taraf oldu.

Denizlispor cephesi

- 7 maçla kendi sahasında en fazla mağlubiyet alan 2 takımdan biri.

- Hakem Koray Gençerler yönetiminde çıktığı 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti.

Yeni Malatyaspor cephesi

- 4 maçla deplasmanda en fazla beraberlik alan 8 takımıdan biri.

- Hakem Koray Gençerler yönetiminde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

Aralarındaki son karşılaşmalar

- Her iki takımda 2 galibiyet elde ederken, 1 maç berabere tamamlandı.

- Yukatel Denizlispor 7 gol atarken, BTC Türk Yeni Malatyaspor 10 golle karşılık verdi.

- 2 maç 2,5 gol altında, 3 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 4 maçta karşılıklı gol olurken, 1 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 3 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.

- Yukatel Denizlispor 2 ve BTC Türk Yeni Malatyaspor 3 maçta ilk golü atan taraf oldular.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!