Süper Lig heyecanı Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçı ile devam ediyor. 23 hafta sonunda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Denizlispor'un Yeni Malatyaspor gibi ligde 24 puanı bulunuyor. Kemal Özdeş yönetiminde henüz galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor rakibinin bir basamak üstünde 12. sırada yer alıyor. Denizlispor sahasında galibiyet kazanarak rakibine karşı üstünlük sağlamak istiyor. Peki, Denizlispor - Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Koray Gencerler yönetecek. Saat 13.30'da başlayaacak karşılaşma TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak.

Yeni Malatyaspor'da hedef galibiyet!

Takımıyla çıktığı 4 maçta da puan elde edemeyen Kemal Özdeş'in sakatlıklardan ve formsuz oyunculardan dolayı Denizlispor maçında bazı oyuncuları kızağa çekeceği ifade ediliyor.

Bu arada Yeni Malatyaspor'da son 7 haftalık başarısız tablo takımın yenilen ve atılan gol istatistiğine de olumsuz yansıyor. Sarı-kırmızılı takım oynadığı son 7 maçta sadece 4 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 10 gol gördü. Hücum bölgesinde oldukça kısır bir görüntü sergileyen Yeni Malatyaspor'da takımın en skorer oyuncusu 6 gol kaydeden Thievy Bifouma.