Denizlispor tüm gücünü lige verecek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
FIFAdan bir devrim daha Ofsayt tartışmaları tarihe karışacak...FIFA'dan bir devrim daha! Ofsayt tartışmaları tarihe karışacak...#Ofsayt
Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...#Albinolar
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdürKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdür#KKTC
KKTCyi sarsan suikast İstanbulda Söylemez Kardeşlere gözaltı... Tekneyle kaçmışlarKKTC'yi sarsan suikast! İstanbul'da 'Söylemez Kardeşler'e gözaltı... Tekneyle kaçmışlar#Halil Falyalı
Trafik durdu Sonu görünmüyorTrafik durdu! Sonu görünmüyor#Kar
Tesladan flaş adım Türkiye operasyonu için yeni iş ilanıTesla'dan flaş adım! Türkiye operasyonu için yeni iş ilanı#Tesla
Kripto para yatırımcılarına önemli uyarı: Önümüzdeki 7 güne dikkatKripto para yatırımcılarına önemli uyarı: Önümüzdeki 7 güne dikkat#Kripto Para Birimi
Üçüncü dönem adaylık tartışması... TBMM Başkanı Şentop: Bu konu net, iki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildiÜçüncü dönem adaylık tartışması... TBMM Başkanı Şentop: Bu konu net, iki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildi#TBMM Başkanı
Adalet Bakanlığında önemli görüşme Sağlıkta şiddet... Yeni adımlar atacağızAdalet Bakanlığı'nda önemli görüşme! Sağlıkta şiddet... 'Yeni adımlar atacağız'#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Akılalmaz olay Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktılar...Akılalmaz olay! Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktılar...#Pakistan
Hamza Dağdan önemli açıklamalar: CHP lideri hep bir provokasyon peşindeHamza Dağ'dan önemli açıklamalar: CHP lideri hep bir provokasyon peşinde#Hamza Dağ
Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı İşte yaşananlar...Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı! İşte yaşananlar...#Survivor All Star
Ünlü oyuncunun ölüm nedeni şoke etti: Önemsemeden yatıp uyumuşÜnlü oyuncunun ölüm nedeni şoke etti: Önemsemeden yatıp uyumuş#Bob Saget
Everest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanışEverest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanış!#Evereste Tırmanış
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Denizlispor tüm gücünü lige verecek

#Denizlispor#Trabzonspor#Mesut Bakkal
Denizlispor tüm gücünü lige verecek

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında evinde Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor’a 2-1 yenilerek elenen Altaş Denizlispor lige döndü.

Haberin Devamı

Spor Toto 1’inci Lig’de kümede kalma mücadelesi veren yeşil-siyahlıların teknik direktörü Mesut Bakkal, takımının Trabzonspor karşısında çok iyi bir duruş sergilediğini söyledi.

Deneyimli teknik adam, "Trabzonspor bu ülkenin en iyi takımlarından biri. Ligin açık ara lideri ve en iyi oynayanı. Biz de sahaya oynatmadığımız futbolcularla çıktık. Sahada maçı çok iyi götüren bir Denizlispor vardı. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Ligde kurtuluş mücadelesi verdiklerini hatırlatan Mesut Bakkal, "Bizim için önemli olan her zaman söylediğim gibi ligdi. Cumartesi günü deplasmanda Adanaspor maçımız var. Şu an hak etmediğimiz bir yerdeyiz. Ancak bu sıkıntıları aşacağız. Takımın gösterdiği inanç ve direnç devam ettikçe çok daha iyi yerlere gelecek Denizlispor var. Belki mağlup olduk ama oyuncularımı kutluyorum. Mağlup olduğumuz zamanda da oyun olarak çok şeyleri kazandığımızı düşünüyorum. Bunu ligde de sürdüreceğimize şüphem yok" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denizlispor#Trabzonspor#Mesut Bakkal

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT