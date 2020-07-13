Bordo-mavililer, bugüne dek Denizlispor ile oynadıkları 39 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 7 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu maçlarda 58 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.

Denizlispor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 32. haftasında yarın Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Denizli'deki maçlar

Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu. Bordo-mavililer, 19 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Trabzonspor, Yukatel Denizlispor karşısında zorlanıyor

Bordo-mavililer, bu sezon ligde son yenilgisini 9 sezon sonra karşılaştığı Yukatel Denizlispor karşısında 15. haftada sahasında 2-1'lik sonuçla aldı. Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ardından Karadeniz ekibinin bileğini, 146 gündür hiçbir takım bükemedi. Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçının ardından ligde oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Çimşir'in tek yenilgisi Yukatel Denizlispor karşısında

Ligde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Yukatel Denizlispor'a mağlup olan Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile kupada rakibine kaybetti. Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde 8 galibiyet, 6 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, sadece Yukatel Denizlispor'a Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda mağlup oldu. Denizli'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-0'lık bordo-mavili takımın mağlubiyeti ile sona erdi.

İlk maçta Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğü nedeniyle uzatmaya giden karşılaşmanın penaltı atışları sonucunda bordo-mavililer, rakibini eleyerek bir üst tura yükseldi. Trabzonspor, bu sezon finale yükseldiği kupada oynadığı 8 maçta da tek yenilgisini Ege temsilcisi karşısında aldı.

Denizlispor'un kadrosunda eski Trabzonsporlu isimler

Yukatel Denizlispor'un kadrosunda daha önce Trabzonspor'da forma giyen oyuncuların sayısı fazlalığıyla dikkati çekiyor. Ege ekibinde Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi ve Hugo Rodallega daha önce bordo-mavili takımda forma giymişti. Rodallega, lig maçında 2-1'lik galibiyette takımının gollerini kaydetmişti.

Bordo-mavililer artık puan kaybı yaşamak istemiyor

Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen bordo-mavililer, artık puan kaybı yaşamak istemiyor. Ligde kalan 3 maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımanın mücadelesini verecek.

İSTATİSTİKLER

Trabzonspor ile oynadığı son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Denizlispor, aynı sayıda galibiyeti daha önceki 16 karşılaşmada almıştı. Denizlispor deplasmanında çıktığı son yedi Süper Lig maçının altısını kazanan Trabzonspor, tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı. Süper Lig'de oynadığı son iki iç saha maçını kaybeden Denizlispor, daha önceki iki karşılaşmada rakiplerine puan vermemişti.

Deplasmanda çıktığı son 12 Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Denizlispor, Süper Lig tarihinde şampiyonluk yaşamış beş takımı konuk ettiği son 11 maçın 10'unu kaybetti.

Süper Lig'e o sezon yükselen takımlarla oynadığı son 11 maçın sadece birini kaybeden Trabzonspor, tek yenilgisini bu sezonun ilk yarısında Denizlispor'dan aldı.

Deplasmanda 26 maçtır gol sevinci yaşayan Trabzonspor, Süper Lig tarihinin en uzun serisini devam ettirmek için sahaya çıkıyor. Alexander Sörloth bu sezon Süper Lig'de gol atamadığı dört takımdan biri olan Denizlispor'a karşı ikinci kez sahaya çıkıyor.

Trabzonspor sol beki Filip Novak, Süper Lig'e verilen aranın ardından çıktığı iki deplasman maçında da gol atmayı başardı. Trabzonspor'a karşı forma giydiği dört Süper Lig maçında dört gol atan Hugo Rodallega, bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada duble yapmıştı.