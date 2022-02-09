Denizlispor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel kadro ve canlı yayın bilgileri

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Süper Lig'de liderlik koltuğunda uzun süredir oturan Trabzonspor, lig heyecanının yanında kupada da mücadelesini sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo Mavililer 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi ve sezonu çifte kupayla tamamlamayı hedefliyor. Spor Toto 1. Lig’de zor günler geçirmesine rağmen Galatasaray 'ı kupada saf dışı bırakan Denizlispor ise geçtiğimiz haftalarda adından söz ettirmişti. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi.

Denizlispor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Denizlispor Trabzonspor maçı bu akşam 20:30'da başlayacak ve A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Denizlispor - Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Denizlispor: Abdülkadir, Emre, Oğuz, Schwechlen, Gökhan, Muhammed, Darri, Mustafa, Özer, İlhan, Ömer

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Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmet Can, İsmail, Berat, Murat Cem, Yusuf, Yunus, Kouassi, Enis