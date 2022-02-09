Denizlispor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel kadro ve canlı yayın bilgileri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Koronavirüsü bilmişti... Bill Gatesten yeni uyarılar geldiKoronavirüsü bilmişti... Bill Gates'ten yeni uyarılar geldi!#Bill Gates
İstanbulun barajlarında rekor artış İSKİ duyurdu: Bir günde yüzde 9a yakın arttıİstanbul'un barajlarında rekor artış! İSKİ duyurdu: Bir günde yüzde 9'a yakın arttı#Baraj
Kartalın sözleri Karamanı çıldırttı: Adama sorarlar...Kartal'ın sözleri Karaman'ı çıldırttı: 'Adama sorarlar...'#Fenerbahçe
Elektrik faturasını düşürecek 4 formülElektrik faturasını düşürecek 4 formül#Elektrik Faturası
Elektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay GülerElektrik, fatura, gaz, kuru fasulye, Turgay Güler#Turgay Güler
21 kişi mahsur: Vali son durumu açıkladı21 kişi mahsur: Vali son durumu açıkladı!#Kazdağları
Çanakkale Köprüsü hazırÇanakkale Köprüsü hazır#1915 Çanakkale Köprüsü
Altın fiyatları ABD enflasyonuna odaklandıAltın fiyatları ABD enflasyonuna odaklandı#Altın
İşten çıkarılınca yapmadığı iğrençlik kalmadı Akılalmaz olayda yeni gelişmeİşten çıkarılınca yapmadığı iğrençlik kalmadı! Akılalmaz olayda yeni gelişme#Istanbul
İstanbulun göbeğinde kan donduran anlar Bıçaklandı, kaçmasın diye bacağını bırakmadıİstanbul'un göbeğinde kan donduran anlar! Bıçaklandı, kaçmasın diye bacağını bırakmadı#İstanbul
En büyük kâbusu gerçek oldu... 4 yıl aynı numaralara oynamıştıEn büyük kâbusu gerçek oldu... 4 yıl aynı numaralara oynamıştı#İngiltere
Sanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydiSanki sözleşmiş gibi: Hepsi siyah giydi #Brit Ödülleri 2022
Hesaplar alt üst İspanyollar Löwu duyurdu...Hesaplar alt üst! İspanyollar Löw'u duyurdu...#Fenerbahçe
Bitcoin için adil fiyat belirlendiBitcoin için adil fiyat belirlendi#Bitcoin
FETÖ’nün sahte belgesini ‘devlet sırrı’ zannetmişFETÖ’nün sahte belgesini ‘devlet sırrı’ zannetmiş!#FETÖ
HABERLERSpor Arena Haberleri

Denizlispor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel kadro ve canlı yayın bilgileri

#Ziraat Türkiye Kupası#Trabzonspor#Denizlispor
Denizlispor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda İşte muhtemel kadro ve canlı yayın bilgileri

Denizlispor Tranzonspor maçı ile iki takım Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Lige şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor bu akşam kupada Denizlispor ile mücadele edecek. Spor Toto 1. Lig'de iyi durumda olmamasına rağmen kupada Galatasaray'ı eleyerek bir üst tura çıkan Denizlispor moral bulmuştu. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Denizlispor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel kadro ve canlı yayın bilgileri

Haberin Devamı

Süper Lig'de liderlik koltuğunda uzun süredir oturan Trabzonspor, lig heyecanının yanında kupada da mücadelesini sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo Mavililer 10. kez Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi ve sezonu çifte kupayla tamamlamayı hedefliyor. Spor Toto 1. Lig’de zor günler geçirmesine rağmen Galatasaray 'ı kupada saf dışı bırakan Denizlispor ise geçtiğimiz haftalarda adından söz ettirmişti. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi.

Denizlispor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Denizlispor Trabzonspor maçı bu akşam 20:30'da başlayacak ve A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Denizlispor - Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Denizlispor: Abdülkadir, Emre, Oğuz, Schwechlen, Gökhan, Muhammed, Darri, Mustafa, Özer, İlhan, Ömer

Haberin Devamı

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Ahmet Can, İsmail, Berat, Murat Cem, Yusuf, Yunus, Kouassi, Enis

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ziraat Türkiye Kupası#Trabzonspor#Denizlispor

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları

BAKMADAN GEÇME!

Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü
Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

Güvercini kurtarmak için kollarını feda etmişti... Yardım sırası şimdi bizde

#Ramazan Taşdemir
Pekin Açlık oyunları

Pekin Açlık oyunları

#Pekin Kış Olimpiyatları