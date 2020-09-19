Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 40 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi 8 kez kazandı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu maçlarda 59 gol atarken kalesinde 31 gol gördü.

Trabzonspor, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu. Bordo-mavililer, 20 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 maç Yukatel Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Geçen sezon iki takım arasında oynanan iki karşılaşmayı da Yukatel Denizlispor, 2-1'lik sonuçla kazanmıştı.

Denizlispor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Denizlispor Trabzonspor maçı saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Takım, daha sonra Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Denizli'ye hareket etti.

Trabzonspor kafilesinde, Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Atakan Gündüz, Edgar Ie, Hüseyin Türkmen, Gaston Campı, Abdurrahim Dursun, Faruk Can Genç, Lewıs Baker, Abdulkadir Parmak, Guılherme, Ahmet Canbaz, Kerem Baykuş, Abdülkadir Ömür, Salih Kavrazlı, Safa Kınalı, Anthony Nwakaeme, Stiven Plaza, Benık Afobe, Anıl Başaran yer aldı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Göztepe'ye 5-1 yenilen Yukatel Denizlispor, birinci haftada Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'la yarın Denizli Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı Yukatel Denizlispor-Trabzonspor maçı saat 16.00'da başlayacak.

Yeşil-siyahlı ekibin son olarak kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı Fabiano Leismann'ın lisans işlemleri tamamlandı.

İSTATİSTİKLER

Geçen sezon ligin ilk devresinde rakibini 2-1 mağlup eden Yukatel Denizlispor, 32. hafta mücadelesinde konuk ettiği Trabzonspor'u yine aynı skorla yenmişti. Bu galibiyetle ligi düşme hattının üzerinde bitirmek için avantaj sağlayan yeşil-siyahlı ekip, şampiyonluk yarışındaki rakibine puan vermemişti.

Denizlispor'un geçen sezon iki Süper Lig maçında da yendiği iki takımdan biri Trabzonspor'du. Trabzonspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Denizlispor, lig tarihinde rakibini üst üste üç kez mağlup edemedi. Denizlispor ile birlikte yer aldığı son dört Süper Lig sezonunun üçünde rakibine en az bir kez mağlup olan Trabzonspor, daha önceki beş sezonda rakibine sadece bir kez puan verdi.

Denizlispor ile Trabzonspor'un Süper Lig'de oynadığı son 16 maç berabere bitmezken, bu karşılaşmaların %75'ini bordo-mavili ekip kazandı.

Deplasmanda oynadığı son 14 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Trabzonspor, tek mağlubiyetini Denizlispor'dan aldı. Süper Lig'in açılış haftasında en az isabetli şut çeken iki takımdan biri Denizlispor'du. Süper Lig'de 15 maçtır kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, bu karşılaşmada gol yediği takdirde kulüp tarihinin en uzun serisini egale edecek.

Trabzonspor'a rakip olduğu beş Süper Lig maçında dört gol atan Denizlispor forveti Hugo Rodallega, geçen sezon tek dublesini bordo-mavili ekibe karşı yapmıştı.

Trabzonspor forması giyen Guilherme, Süper Lig'de Denizlispor'a karşı ilk 11 başladığı tek karşılaşmada iki asist yapmıştı. Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür, Süper Lig'deki son yedi gol katkısının beşini deplasmanda yaptı. Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara rakip olduğu son 10 maçın sadece birini kazanabilen Denizlispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, tek galibiyetini sahasında Beşiktaş'tan aldı.