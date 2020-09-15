MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor, Trabzonspor hazırlıklarına devam ediyor
GeriFutbol Denizlispor, Trabzonspor hazırlıklarına devam ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 15.09.2020 - 13:40 | Son Güncelleme:

Denizlispor, Trabzonspor hazırlıklarına devam ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlispor, Trabzonspor hazırlıklarına devam ediyor
Abone Olgoogle-news

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 2. haftasında iç sahada Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

19
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Denizlispor, bu sezon iç sahadaki ilk maçında 19 Eylül Cumartesi günü Denizli Atatürk Stadı'nda Trabzonspor'u ağırlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcular katıldı.

Isınma çalışmasıyla başlayan idman, top çalışmalarıyla sona erdi.

 

Denizlispor, Trabzonspor hazırlıklarına devam ediyor

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle