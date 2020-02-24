Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun: "Kasımpaşa maçı hak etti"

Karşılaşma sırasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kasımpaşa idari yöneticisi Nursal Bilgini anarak konuşmasına başlayan Bülent Uygun, Türk futbolunun ve Kasımpaşa camiasının başı sağ olsun. Bugün maçta takımının kazanması için tribünde mücadelesini verdi. Sonucunda da kader onu Hakkın rahmetine kavuştu. Spor camianın başı sağ olsun dedi.



Yedikleri gole kadar bir şeyler üretmeye çalıştıklarını belirten Bülent Uygun, 7 haftalık süreçte takım olarak yaşanan problemleri dağıtmaya çalıştığımız 2 gün oldu. İlk gole kadar bir şeyler ürettik. VARdaki hakemin fark edemediği gol ve 2nci gole kadar gösterdiğimiz reaksiyon iyiydi. Kasımpaşayı tebrik ediyorum. Hak ettikleri 3 puanı aldılar. Hepsini tebrik ediyorum şeklinde konuştu.



Gelecek hafta oynayacakları Yeni Malatyaspor maçında taraftarlarına ihtiyaçları olduklarını söyleyen Uygun, Büyük camialar taraftarlarıyla bir arada büyümüştür. O yüzden Malatyaspor maçında onların desteğine ihtiyacımız var. Onlarla güzel günlere yürüyeceğiz. Malatya maçının önemi bir kat daha arttı. Futbolcu kardeşlerimle iyi sonuç alarak taraftarlarımıza tekrardan sağlayacağız ifadelerini kullandı.





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