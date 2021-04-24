Denizlispor Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ligde 13 maçtır kaybetmeyen 51 puanlı Demir Grup Sivasspor, 8. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında rakibiyle 2-2 berabere kalan yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'de Sivasspor'la yaptığı 13 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 13 gol atan yeşil-siyahlılar, kalesinde 18 gol gördü.

Sivasspor'a rakip olduğu son dokuz Süper Lig maçını kazanamayan Denizlispor, rakibini Nisan 2007'den bu yana mağlup edemiyor. Süper Lig'in ilk yarısındaki maçta Denizlispor ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, lig tarihinde sadece 2006/07'de Horozlar'a rakip olduğu iki karşılaşmada da puan kaybetti. Süper Lig'de oynadığı son yedi maçı kazanamayan Denizlispor, son galibiyetini mart ayında sahasında aldı.

Bu sezon Süper Lig'de son 13 maçını kaybetmeyen Sivasspor'dan daha uzun bir seri yakalamayı başaran tek takım Gaziantep FK'ydı. Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Sivasspor, lig tarihinde tek sezonda üst üste dört dış saha galibiyeti alamadı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla maçı 0-0 biten iki takımdan biri olan Sivasspor, sadece ligdeki ilk sezonu olan 2005/06'da daha fazla golsüz eşitlik almıştı. Süper Lig tarihinde bir sezonda Hugo Rodallega'dan daha fazla gol atan tek Denizlispor oyuncusu Veysel Cihan.

Denizlispor forveti Hugo Rodallega, Sivasspor'a rakip olduğu son dört Süper Lig maçında dört gole doğrudan katkı sağladı. Bu sezon Süper Lig'de 20 gole doğrudan katkı sağlayan Max Gradel, kariyerinde sadece 2010/11 Championship sezonunda daha yüksek bir sayı yakaladı. Sivasspor'un başında çıktığı son üç deplasman maçını kazanan Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez üst üste dört dış saha galibiyeti almak istiyor.

DENİZLİSPOR SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Denizlispor Sivasspor maçı saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.