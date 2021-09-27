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Denizlispor Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

#TFF 1. Lig#Denizlispor#Samsunspor
Denizlispor Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak

TFF 1'inci Lig'in 7'nci haftası Denizlispor Yılport Samsunspor maçıyla tamamlanacak. Karşılaşma öncesinde spor severler mücadelenin canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Denizlispor Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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7'nci haftanın kapanış maçında düşme hattında bulunan Denizlispor, sezona istediği başlangıcı yapamayan Yılport Samsunspor'u konuk edecek. 6 maçta 2 galibiyet, 4 yenilgi alan ev sahibi Denizlispor, son maçında Altınordu'ya 2-1 kaybetti. 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Yılport Samsunspor ise geçen hafta Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. İki takım arasında oynanan son 10 maçtan 6'sını Yılport Samsunspor kazanırken, 4 mücadelede eşitlik bozulmadı.

DENİZLİSPOR SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Denizlispor Samsunspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

 

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#TFF 1. Lig#Denizlispor#Samsunspor