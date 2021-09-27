Denizlispor Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

7'nci haftanın kapanış maçında düşme hattında bulunan Denizlispor, sezona istediği başlangıcı yapamayan Yılport Samsunspor'u konuk edecek. 6 maçta 2 galibiyet, 4 yenilgi alan ev sahibi Denizlispor, son maçında Altınordu'ya 2-1 kaybetti. 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Yılport Samsunspor ise geçen hafta Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. İki takım arasında oynanan son 10 maçtan 6'sını Yılport Samsunspor kazanırken, 4 mücadelede eşitlik bozulmadı.
DENİZLİSPOR SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Denizlispor Samsunspor maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.