Denizlispor, Samsunspor deplasmanında dağıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişmeHalil Falyalı cinayetinde yeni gelişme#Halil Falyalı
Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı Acil doktoru kaderini değiştirdi... Yıllarca terapi gördü, ilaç kullandı ama gerçek çok başkaydı#Beyin Hastalığı
İnanılmazı başardı ve 36 dakikada kabusu yaşadı Kendi kalesine gol olup yağdı, oyundan alındı...İnanılmazı başardı ve 36 dakikada kabusu yaşadı! Kendi kalesine gol olup yağdı, oyundan alındı...#Meikayla Moore
Son dakika... Kremlinden flaş zirve açıklamasıSon dakika... Kremlin'den flaş zirve açıklaması#Rusya
Havalimanında 3,6 kilo altınla yakalanmıştı İşte Sami Boydak’a istenen cezaHavalimanında 3,6 kilo altınla yakalanmıştı! İşte Sami Boydak’a istenen ceza#Kayseri
Ünlü iş insanı Ömer Pekin Barana vasiÜnlü iş insanı Ömer Pekin Baran'a vasi#Ömer Pekin Baran
Komşuları iki yıl boyunca kokudan şikâyet etti… Kapı kırılınca gördükleri manzara şoke ettiKomşuları iki yıl boyunca kokudan şikâyet etti… Kapı kırılınca gördükleri manzara şoke etti!#İngiltere
7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi7.500 TL’lik kira 12 bin TL’ye çıkarılabilir mi?#TÜFE
Hisarın yeni kabiliyeti ambargoları da boşa düşürecekHisar'ın yeni kabiliyeti ambargoları da boşa düşürecek#HİSAR RF Füzesi
Kataloglu fuhuş çetesine operasyonKataloglu fuhuş çetesine operasyon#ANKARA
Olaylı olimpiyatta bu da oldu Soğuktan penisi donduOlaylı olimpiyatta bu da oldu! Soğuktan penisi dondu#Pekin 2022
TV yıldızı sosyal medyadan açıkladı: Otizm teşhisi aldımTV yıldızı sosyal medyadan açıkladı: Otizm teşhisi aldım#Demi Burnett
Bill Gatesten Omicron itirafıBill Gates'ten Omicron itirafı#Bill Gates
Arda Turan aracını vermekle kalmamış... Milyonluk jestin detayları ortaya çıktıArda Turan aracını vermekle kalmamış... Milyonluk jestin detayları ortaya çıktı!#Hazal Filiz Küçükköse
Usta oyuncu Osman Cavcı Kim Milyoner Olmak İsterde... Elendiği soru şaşırttıUsta oyuncu Osman Cavcı Kim Milyoner Olmak İster'de... Elendiği soru şaşırttı!#Osman Cavcı
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Denizlispor, Samsunspor deplasmanında dağıldı

#Spor Toto 1. Lig#Denizlispor#Anadolu Kulüpleri
Denizlispor, Samsunspor deplasmanında dağıldı

Spor Toto 1’inci Lig’de geçen hafta içi evinde Altınordu’yu 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını artıran Altaş Denizlispor, Yılport Samsunspor deplasmanında dağıldı.

Haberin Devamı

Rakibine 5-0 mağlup olan yeşil-siyahlılar hem sezonun en farklı yenilgisini aldı hem de 24 puanda kalarak ateş hattından çıkamadı.

Mücadeleye çok kötü başlayan Ege ekibi 2’nci dakikada geriye düştüğü maçın ilk yarısını 3-0 mağlup tamamladı. İkinci yarıda da bir varlık gösteremeyen Denizlispor kalesinde 5 gol görerek ümit tüketti.

Teknik direktör Mesut Bakkal da Denizlispor’un başında ilk yenilgisini yaşadı. Fatih Tekke’nin yerine getirilen deneyimli teknik adam, Eyüpspor ve Adanaspor maçlarından beraberlikle ayrıldı. 

Altınordu karşısında 3 puan mutluluğu yaşayan Mesut Bakkal, Samsun deplasmanında sahadan boynu bükük ayrıldı.

"Ayağa kalkacağız" diyen teknik direktör Bakkal, "Samsunspor’u kutlarım. Yediğimiz ilk 2 gol yeni yeni kafayı kaldırmaya çalışan takım için kötü oldu. Savunmada çok hata yaptık. Orta sahada top tutamadık. Ummadığımız bir maç oldu. Bu maçları çok oynadık. Göreve geldiğimden beri ilk mağlubiyetimizi aldık. Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Buradan ayağa kalkacağımıza ve daha iyi olacağımıza inanıyorum. Sonraki maçlarda galibiyetler alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Haberin Devamı

Altaş Denizlispor bu hafta cuma günü evinde Beypiliç Boluspor’la karşı karşıya gelecek.

Denizlispor, Samsunspor deplasmanında dağıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Spor Toto 1. Lig#Denizlispor#Anadolu Kulüpleri

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı

BAKMADAN GEÇME!

54 saat sonra kurtarıldı... Kurtulmamız mucize

54 saat sonra kurtarıldı... 'Kurtulmamız mucize'

#Yunanistan
Kurtaran Ev’in melekleri

Kurtaran Ev’in melekleri

#Kurtaran Ev Derneği
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı