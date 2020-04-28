MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriDenizlispor saha çalışmalarına başladı
GeriFutbol Denizlispor saha çalışmalarına başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 28.04.2020 - 15:50,Son Güncelleme:

Denizlispor saha çalışmalarına başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Denizlispor saha çalışmalarına başladı
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen ara sonrası gruplar halinde saha çalışmalarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında, Kovid-19 önlemleri kapsamında çalışmalarını evde sürdüren futbolcuların, belirlenen kurallara göre gruplar halinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde dayanıklılık ve pas idmanı yaptığı belirtildi.

Teknik direktör Bülten Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal mesafeyi koruyarak dörderli şekilde idman gerçekleştirdiklerini aktardı.

Çok sıkı bir program hazırladıklarını vurgulayan Uygun, "Bu süreçte bütün önlemlerimizi aldık. Çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Yoğun bir program oyuncuları bekliyor. Çünkü evde çalışmakla sahada çalışmak arasında çok fark bulunuyor. Fiziksel gücümüzü toparlayabilmek adına efor sarf edeceğiz. Belki yorulacağız ama toparlanacağız. Oyuncu ve teknik ekip sürekli sağlık taramasından geçti." ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle