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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.09.2020 - 18:30 | Son Güncelleme:

Denizlispor, Rumen kaleci Costel Pantilimon'u transfer etti

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Denizlispor, Rumen kaleci Costel Pantilimon'u transfer etti
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Rumen kaleci 33 yaşındaki Costel Pantilimon ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Costel Pantilimon'un transferi nedeniyle Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Costel Pantilimon'un kulübüyle olan işlemlerdeki gecikmeden dolayı transferinin bugüne kaldığını belirtti.

Pantilimon'un sözleşmeden sonra bugün yeni takımıyla idmanlara başlayacağını aktaran Çetin, "Geçmiş dönemde başarılara imza atmış bir sporcumuz. İnşallah önümüzdeki sezon da bizle beraber, hayalimizdeki hedeflere hep beraber, taraftarlarımızla beraber, bu süreçte bize eşlik edecek. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Çetin, bir soru üzerine takıma 3 oyuncu almak için çalışma yaptıklarını ifade etti.

Costel Pantilimon ise Denizli'ye geldiğinden beri çok güzel izlenimler edindiğini belirterek, "Buraya futbol oynamaya geldim. Bu benim en önemli işim. Arkadaşlarıma yardım edip hedeflere beraber ulaşmak istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağım." diye konuştu.

Konuşmaların andından Costel Pantilimon, 1 1 yıllık sözleşmeye imza attı

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