Denizlispor - Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? Denizlispor ligden düşecek mi?
Denizlispor - Çaykur Rizespor maçıyla Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bu kritik mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Peki Denizlispor -* Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda?
Denizlispor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 39. haftasında kritik bir mücadeleye çıkıyor. 28 puanla ligin son sırasında bulunan Denizlispor'un, bu maçtan 3 puan alamaması halinde ligden düşmesi kesinleşecek.
İLK 11'LER
Denizlispor: Abdulkadir, Sakıb, Mustafa, Leismann, Özer, Bakalorz, Hasan, Diskerud, Ali Yavuz, Sagal, Rodallega
Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Talbi, İsmail, Abdullah, Donsah, Sabo, Fernando, Samudio, Remy
Denizlispor - Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda?
Denizlispor - Rizespor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Hüseyin Göçek'in yöneteceği maç beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.
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