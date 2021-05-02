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GeriFutbol Denizlispor - Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? Denizlispor ligden düşecek mi?
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Futbol
Haber Giriş: 02.05.2021 - 15:04 | Son Güncelleme:

Denizlispor - Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? Denizlispor ligden düşecek mi?

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Denizlispor - Rizespor maçı ne zaman saat kaçta? Denizlispor ligden düşecek mi?

Denizlispor - Çaykur Rizespor maçıyla Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bu kritik mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Peki Denizlispor -* Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Denizlispor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 39. haftasında kritik bir mücadeleye çıkıyor. 28 puanla ligin son sırasında bulunan Denizlispor'un, bu maçtan 3 puan alamaması halinde ligden düşmesi kesinleşecek.

İLK 11'LER

Denizlispor: Abdulkadir, Sakıb, Mustafa, Leismann, Özer, Bakalorz, Hasan, Diskerud, Ali Yavuz, Sagal, Rodallega

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Talbi, İsmail, Abdullah, Donsah, Sabo, Fernando, Samudio, Remy

Denizlispor - Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Denizlispor - Rizespor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Hüseyin Göçek'in yöneteceği maç beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Denizlispor - Rizespor maçı ne zaman saat kaçta Denizlispor ligden düşecek mi

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