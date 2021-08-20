Denizlispor, Ogenyi Onazi'yi kadrosuna kattı! Stachowiak ve Okan Derici de imzaladı

Denizlispor, bir dönem Trabzonspor forması da giyen eski futbolcusu Ogenyi Onazi'yi transfer ettiğini açıkladı. Son olarak FK Zalgiris forması giyen ve serbest statüde olan Onazi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Ege ekibi ayrıca kaleci Adam Stachowiak ve orta saha oyuncusu Okan Derici ile de anlaştı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Altay forması giyen 34 yaşındaki kaleci Stachowiak ile 2 1 yıllık, Ümraniyespor forması giyen

28 yaşındaki orta saha Okan Derici ile de 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.



Kulüp başkanı Mehmet Uz ile tesislerde sözleşme imzalayan futbolculardan Stachowiak, 2018-2020 yılları arasında da Denizlispor kalesini korumuştu.

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