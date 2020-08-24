Denizlispor, Muris Mesanovic’le imzaladı

Denizlispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Kayserispor forması giyen 30 yaşındaki santrfor oyuncusu Muris Mesanovic'in sezon sonuna kadar kulübümüze kiralanması konusunda kulübü Mlada Boleslav ve oyuncu ile anlaşmış ve resmi sözleşme imzalamıştır” ifadelerine yer verdi.

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