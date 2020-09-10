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GeriFutbol Denizlispor, Muhammed Eren Kıryolcu ile sözleşme imzaladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 16:42 | Son Güncelleme:

Denizlispor, Muhammed Eren Kıryolcu ile sözleşme imzaladı

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Denizlispor, Muhammed Eren Kıryolcu ile sözleşme imzaladı
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 17 yaşındaki Muhammed Eren Kıryolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
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Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Ali Çetin, genç oyunculara önem verdiklerini belirterek, "Muhammed Eren'in uzun yıllar kulübümüze hizmet edeceğine inanıyorum. Hayırlı olması dileklerimle, kendisine yeşil-siyahlı formamız altında başarılar diliyorum." dedi.

Bursa Genç Sarayspor'da futbola başlayan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Denizlispor 17 Yaş Altı Takımı'nda forma giydi.

Denizlispor, Muhammed Eren Kıryolcu ile sözleşme imzaladı

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