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GeriFutbol Denizlispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 20:25,Son Güncelleme:

Denizlispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

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Denizlispor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
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Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 34. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Denizlispor, akşam saatlerinde yaptığı son antrenmanla hazırlıklarını bitirdi.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde profesyonel takım antrenörü Levent Kartop yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, tüm futbolcular katılırken, idmanı kulüp başkanı Ali Çetin ve bazı yöneticiler de izledi.

Son maç öncesinde takımda eksik oyuncu bulunmuyor.

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