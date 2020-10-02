Denizlispor, Mert Sarıkuş ile profesyonel sözleşme imzaladı

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkan yardımcısı Tolga Erdey, altyapılardaki futbolcuların önce kulübe daha sonra Türk futboluna kazandırılması için yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini belirtti.

Kulüplerin ayakta kalabilmesinin kendi çocuklarına sahip çıkmasıyla mümkün olduğunu dile getiren Erdey, "Bu bilinçle artık altyapılara daha fazla önem vermeye başladık. 5 yıldır kulübümüzün altyapısında forma giyen Mert Sarıkuş'u profesyonel yaparak, 3 yıllık sözleşme imzaladık. İnşallah kulübümüze ve Türk futboluna uzun yıllar hizmet edecek. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Sarıkuş ise A takımına girdiği için mutlu ve gururlu olduğunu, kendisine güvenenleri mahcup etmemek için çok çalışacağını vurguladı

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