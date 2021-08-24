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Futbol
Haber Giriş: 24.08.2021 - 21:46 | Son Güncelleme:

Denizlispor, Leo Scwechlen'i transfer etti

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Denizlispor, Leo Scwechlen'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Fransız futbolcu Leo Scwechlen'le anlaştı.

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki savunma oyuncusu Leo ile 2 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Öte yandan TFF 1. Lig'in 3. haftasında 29 Ağustos Pazar günü MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Denizlispor'un bu müsabakayı Denizli Atatürk Stadı'nın bakımda olması nedeniyle Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynayacağı bildirildi.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki bakım ve Antalya'daki MKE Ankaragücü karşılaşmasının giderlerinin Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki tarafından karşılanacağı kaydedildi

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