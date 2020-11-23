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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 18:30 | Son Güncelleme:

Denizlispor Kulübü, PFDK'ye sevk edildi

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Denizlispor Kulübü, PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Denizlispor Kulübü'nü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Denizlispor Kulübünün, Süper Lig'de hafta sonunda Gaziantep FK ile oynanan mücadelede "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildi.

Denizlispor Kulübü, PFDKye sevk edildi

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