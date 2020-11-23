Denizlispor Kulübü, PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Denizlispor Kulübünün, Süper Lig'de hafta sonunda Gaziantep FK ile oynanan mücadelede "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildi.

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