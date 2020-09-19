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GeriFutbol Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin: 'İyi yerlere geleceğimizden hiç şüphem yok'
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.09.2020 - 23:02 | Son Güncelleme:

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin: 'İyi yerlere geleceğimizden hiç şüphem yok'

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Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin: 'İyi yerlere geleceğimizden hiç şüphem yok'
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Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'la sahasında golsüz berabere kalan Yukatel Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, gelecek haftalarda daha iyi olacaklarını söyledi.

Ali Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, bu sezonki ilk puanı Trabzonspor karşısında aldıklarını, takımın ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduklarını kaydetti.
Yeni oyuncuların kadroya katılmasıyla daha iyi bir takım olacaklarını bildiren Çetin, "Camia olarak kenetlendikçe daha iyi yerlere geleceğimizden hiç şüphem yok. Teknik heyet ve futbolcularımıza teşekkür ediyor, tribünlerdeki yerlerini alamasalar da bize destek verip başarımız için dua eden taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Basın sözcüsü Yavuz Cinkaya da Trabzonspor karşısında 10 kişi kalmalarına rağmen müthiş bir mücadele örneği gösterdiklerini belirterek, oyuncularını tebrik etti.

Daha iyi sonuçlar alacaklarına inandığını vurgulayan Cinkaya, "Hocamızın istediği kadroyu kurarak, ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Yönetim kurulu olarak bizler gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz. Kısa zamanda iyi transferler gerçekleştirdik. Transferlerimize devam edeceğiz. Yeni oyuncularımızın takıma adapte olmasının ardından tüm taraftarlarımıza keyif alacakları bir Denizlispor izleteceğiz. Taraftarlarımız sabırlı olup, bizleri desteklemeye devam etsinler." değerlendirmesinde bulundu.

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