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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 12:45 | Son Güncelleme:

Denizlispor kötü gidişe Alanyaspor karşısında "dur" dedi!

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Denizlispor kötü gidişe Alanyaspor karşısında "dur" dedi!
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Süper Lig'in 13. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor, bu sezon evindeki ilk galibiyetini elde etti.

Lige 5-1'lik Göztepe mağlubiyetiyle başlayan Denizlispor, ardından çıktığı maçlarda Trabzonspor'la 0-0 berabere kaldı, Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenildi ve İttifak Holding Konyaspor karşısında sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Ligin 5. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında rakibini 2-1 yenerek umutlanan yeşil-siyahlı takım, daha sonra çıktığı Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarından puan çıkaramadı.

Yeşil-siyahlı ekip, Medipol Başakşehir'le 3-3 berabere kaldı, ardından Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya da yenildi.

Sahasındaki son galibiyeti geçen sezonun 32'inci haftasında Trabzonspor'a karşı 2-1'lik skorla alan Denizlispor, bu sezon 13. haftada Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenerek evinde sezonun ilk galibiyet sevincini yaşadı.

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Yeşil-siyahlı ekip, bu sezon oynadığı 12 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alarak 9 puanla 20. sırada yer alıyor.

Öte yandan, lige başladığı teknik direktör Robert Prosinecki ile 9. haftada yollarını ayıran, üç müsabakada Kenan Atik yönetiminde sahaya çıkan Yukatel Denizlispor'da yeni teknik direktör Yalçın Koşukavak, kariyerinde Süper Lig'de ilk kez görev yaptığı maçta kazanmanın sevincini yaşadı.

Denizlispor kötü gidişe Alanyaspor karşısında dur dedi

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