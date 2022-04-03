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Denizlispor, Kocaeli deplasmanında 5 golle kazandı

#Spor Toto 1. Lig#Denizlispor#Kocaelispor
Denizlispor, Kocaeli deplasmanında 5 golle kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında, düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Kocaelispor sahasında konuk ettiği Denizlispor’a 5-1 mağlup oldu.

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Stat: Kocaeli

Hakemler: Turgut Doman xx, Cemal Alpay xx, Burak Cansız xx

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları x, Mehmet Yılmaz x (İbrahim Akanbi Rasheed dk. 72 ?), Mazlum Demir x, Musa Nizam x, Kerem Can Akyüz x, Mehmet Taş x (İlyas Kubilay Yavuz dk. 39 x), Georges Constant Mandjeck x, Dimitris Kolovos x (Samed Ali Kaya dk. 56 x), Michael Pereira xx (Mouhamed Diop dk. 72 ?), Benhur Keser x, Babacar Gueye x

Denizlispor: Abdülkadir Sünger xxx, Emre Sağlık xx (Tiago Jorge Oliveira Lopes dk. 72 x), Hakan Çinemre xx, Leo Schwechlen xxx, Gökhan Süzen xxx, Muhammed Gönülaçar xxx, Mustafa Çeçenoğlu xxx (Asım Hamzaçebi dk. 77 x), İsmail Aissati xx (Bünyamin Balat dk. 77 x), Brice Dja Djédjé xx (Muhammet Özkal dk.83 x), Mayi xxx (Erdal Akdarı dk.83 x), Ömer Hasan Şişmanoğlu xxx

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Goller: Michael Pereira (dk. 43) (Kocaelispor), Mayi (dk. 29 ve 66), Mustafa Çeçenoğlu (dk. 49 ve 67), Ömer Şişmanoğlu (dk. 89) (Denizlispor)

Sarı Kartlar: Mazlum Demir, Kerem Can Akyüz (Kocaelispor), Emre Sağlık, Erdal Akdarı (Denizlispor)

Denizlispor, Kocaeli deplasmanında 5 golle kazandı

Maçtan dakikalar:

28. dakikada İsmail Aissati'nin ara pasında topla buluşan Mayi topu filelere gönderdi. 0-1

42. dakikada Benhur’un seken şutunda topla buluşan Pereira ceza sahası içine girdi. Pereira'nın şutunu kaleci Abdulkadir engellemek istese de top ağlara gitti. 1-1

49. dakikada Kocaelispor ceza sahasına giren Denizlispor’da Mustafa Çeçenoğlu, kaleci İsmet ile karşı karşıya kaldı. Mustafa aşırtma vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-1

66. dakikada Mustafa'nın ortasında ceza sahası içinde Mayi’nin şutu ağlara gitti. 1-3

67. dakikada golün santrasında topu kazanan Denizlispor’da Mustafa Çeçenoğlu ceza sahasına girerek, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-4

89. dakikada kaleci İlyas’ın önde olduğunu gören Ömer Şişmanoğlu’nun aşırtma vuruşu filelerle buluştu. 1-5

Denizlispor, Kocaeli deplasmanında 5 golle kazandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Spor Toto 1. Lig#Denizlispor#Kocaelispor

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